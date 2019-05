Bij een brand in een woning vanmiddag in Suriname was er sprake van enorme schade. Het hele huis is in vlammen opgegaan. De woningbrand vond plaats aan de Frederikaweg te Pont Buiten. Er raakte gelukkig niemand gewond.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. Ook is niet bekend of er sprake is van een brandverzekering. De Surinaamse politie en de brandweer zijn ter plekke aanwezig en bezig met het onderzoek.

Een filmpje van het voorval: