Na dodelijk ongeval doorgereden bestuurder nog niet achterhaald

Een bestuurder die afgelopen weekend in Suriname een voetganger aanreed en na zijn daad doorreed, is nog niet achterhaald door de Surinaamse politie. De politie van bureau Munder kreeg zondag vroeg in de ochtend via het Command Center de melding dat een man bewusteloos langs de weg lag. Het ambulance personeel dat ter plaatse verscheen gaf aan dat de man geen teken van leven meer vertoonde.

Politioneel onderzoek heeft naar voren gebracht dat de man een voetganger was. Dat hij door een voertuig is aangereden en dat de bestuurder van dat voertuig is door gereden. Het slachtoffer is daardoor in hulpeloze toestand achtergelaten. Het ongeval gebeurde langs de weg nabij de kruising van de Ringweg Zuid en De Boerbuitenweg.

Het slachtoffer is een man van hindoestaanse afkomst, slank van postuur met een geschatte lengte van 1.70 meter. Hij moet rond de 45 jaar oud zijn en hij was gekleed in een blauwe jeans broek, een blauwe T-shirt en zwarte sportschoenen. Het personalia van deze man is vooralsnog niet bekend bij de politie. Nabestaanden of zij die denken deze manspersoon te kennen worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de Verkeersunit van Regio Paramaribo. Deze afdeling is te bereiken op het telefoonnummer 403381.

Het ontzielde lichaam is na afstemming met het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag heeft genomen. Met het overlijden van deze voetganger staat de verkeersbarometer landelijk op 27. Inmiddels is het onderzoek van deze zaak overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Paramaribo.