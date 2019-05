Korpsleiding distantieert zich van uitspraak leden Politiebond over ‘racistisch beleid PG in Suriname’

Onlangs hebben bestuursleden van de Surinaamse Politie Bond (SPB) in een radio praatprogramma aangegeven dat zij vinden dat de procureur generaal in Suriname een racistisch beleid voert. De korpsleiding heeft via een officieel bericht op de site van het Korps Politie Suriname met klem benadrukt, dat zij zich distantieert van de uitspraken gedaan door die bestuursleden in dat praatprogramma. De uitspraken zijn op persoonlijke titel gedaan zegt de korpsleiding.

De uitspraken zijn gedaan in verband met de aanhouding van drie politieambtenaren, die bij het voetballen in het politie ressort Uitvlugt, zowel verbaal als fysiek in de clinch waren geraakt met een gezin. Dit naar aanleiding van het feit dat de bal waarmee gevoetbald werd op het erf van het gezin terecht was gekomen waarna het gezinshoofd de voetbal genomen had en die niet gelijk af wilde staan aan de politieambtenaren.