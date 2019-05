Regio Bijstandsteam politie weer aan het werk na overleg met minister

Politieagenten van het Regio Bijstandsteam (RBT) in Suriname die in actie waren, hebben per direct hun werkzaamheden hervat. Dit is het resultaat van het gesprek dat minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie had met het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB).

Het gesprek dat minister Getrouw op instructie van president Desiré Bouterse heeft gehad met de Surinaamse Politiebond (SPB) is constructief verlopen, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Het ministerie van Justitie en Politie onderschrijft de democratische rechtstaat en wel: De scheiding der machten en dat een ieder zich moet onderwerpen aan de wet.

De speciale eenheid dient per direct wederom aan te vangen met haar werkzaamheden om de bijdrage te leveren aan de handhaving van de interne veiligheid, aldus de minister. Het ministerie van Justitie en Politie zal te allen tijde alles in het werk stellen dat het vertrouwen in haar niet wordt geschaad.