Voetganger op zebrapad aangereden in Suriname

Dat voetgangers ook in Suriname kwetsbare verkeersdeelnemers zijn, is vanmorgen weer bewezen aan de Indira Gandhiweg. Een voetganger die de weg via een zebrapad overstak werd daar aangereden door een personenauto. De voetganger liep schaaf- en snijwonden op en moest per ambulance naar de spoedeisende hulp worden vervoerd.

Het ongeval gebeurde rond 08.45u niet ver van Roopram Rotishop. De voetganger was naar de winkel om inkopen te doen en liep alweer terug naar huis. Bij het oversteken werd hij geraakt door een auto, die uit een van de zijwegen kwam.

Omstanders boden het slachtoffer ter plekke hulp tot dat de ambulance er was. Agenten van het Korps Politie Suriname waren ter plaatse voor onderzoek. Er is nog geen officieel bericht vanuit het korps naar buiten gebracht.