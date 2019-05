Centrale Markt in Suriname beschikt vanaf nu over gratis WiFi

De bekende Centrale Markt in Paramaribo beschikt sinds kort over gratis WiFi. Standhouders en marktbezoekers maken gretig gebruik van de internet faciliteit. Marktmeester John Lecton verteld dat bijna de hele markt over internet beschikt. Er is nu een testfase gaande en er zullen volgens Lecton waar nodig meer WiFiboxen geplaatst worden, zodat er overal verbinding gemaakt kan worden.

De faciliteit is door de SPSB gefinancierd, die ook een ATM machine onder de markt heeft. De bank wil haar dienstverlening uitbreiden en heeft in dat kader voor de faciliteit gezorgd. De Centrale Markt doormaakt vele ontwikkelingen. De verlichting van de markt en de trappen zijn aangepakt, er zijn toilettengroepen gebouwd, op verschillende locaties hangen er televisietoestellen en bezoekers van de markt kunnen nu ook bij de fotobox onder de markt terecht voor het maken van pasfoto’s, pretfoto’s.

De markt beschikt ook over een prikpunt en het ligt in de bedoeling dat ook de verschillende nutsbedrijven een unit in de markt hebben. Lecton zegt dat er in samenwerking met het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost alles aan wordt gedaan dat het prettig vertoeven is onder de markt.