Schaarste aan US-dollars in Suriname doet dollarkoers lokaal opstuwen

In Suriname is er nog steeds geen oplossing voor de schaarste aan US-dollars. Deze schaarste veroorzaakt een enorme druk op de Amerikaanse munteenheid welke de komende tijd alleen maar zal toenemen. De schaarste maakt dat de koers opgestuwd wordt. Een Amerikaanse dollar kost, voor zover deze beschikbaar is, nu rond de SRD 8,25 en in vele gevallen wel meer.

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos), zegt in de Surinaamse krant De West dat de koers alleen maar zal stijgen vanwege de toenemende vraag naar US-dollars. Zo zijn veel ondernemers op zoek naar US-dollars voor import van goederen. Anderen zetten hun SRD’s en euro’s om in US-dollars.¬†

De ondernemer vreest dat mensen die informeel hosselen, goederen waaronder benzine en eerste levensbehoeften, zullen smokkelen om aan US-dollars te komen. Ook cambiohouders noemen de situatie heel verontrustend en hebben ook nog geen antwoord voor een structurele oplossing.