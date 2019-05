Dronken autobestuurder veroorzaakt drie aanrijdingen vlak na elkaar in Suriname

Een dronken automobilist in Suriname heeft afgelopen weekend drie aanrijdingen vlak na elkaar veroorzaakt. Dat meldt de Surinaamse politie vandaag op haar website. De 56-jarige man Astrando D. reed in de late avond van vrijdag 3 mei over de Sumatraweg, veroorzaakte een aanrijding en reed door. Terwijl hij met een hoge snelheid wegreed veroorzaakte hij een tweede aanrijding op de Sumatraweg, ter hoogte van de Sastrodisoemoweg. Ook na deze aanrijding reed hij door.

Hij sloeg vervolgens de Lelydorperweg in en ter hoogte van mast nummer 233 reed hij een bromfietser aan. Vervolgens ramde hij een mast van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) en belandde met zijn voertuig in de langs de weg lopende trens. Bij deze derde aanrijding verrichte hij ook schade aan de beschoeiing van een belendende pand en een buis van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM).

Zowel de dronkaard als de bromfietser werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo om medisch behandeld te worden. Astrando ligt ter verpleging op de afdeling Intensive Care (IC); terwijl de bromfietser met beenfracturen op de ziekenzaal in het ziekenhuis ligt.

Het rijbewijs van de dronken autobestuurder is op vrijdag 3 mei ingevorderd.