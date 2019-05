Bromfietser rijdt tegen auto aan en raakt zwaar gewond

Een bromfietser in Suriname is vanmiddag zwaar gewond geraakt nadat hij tegen een auto aanreed. Dit gebeurde vanmiddag rond 14.00u op de hoek van de Indira Gandhiweg en de Helena Christinaweg. De bromfietser kwam van uit Lelydorp gaande richting Latour en de personenauto sloeg af om in de Helena Christinaweg te gaan.

De bestuurder van de brom werd ter plekke door het ambulance personeel behandelt en gereed gemaakt om vervoerd te worden naar de Spoed Eisende Hulp in Suriname. Hoe het nu met hem gaat is nog niet bekend.

Op onderstaande foto is duidelijk te zien hoe de brommer zich boorde in de personenauto: