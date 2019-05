Politieagenten Suriname leggen werk neer vanwege vastgezette collega’s

Agenten van het Korps Politie Suriname (KPS) verenigd in de Surinaamse Politiebond (SPB) hebben woensdag aan het einde van de middag het werk neergelegd. Ze deden dat omdat ze solidair zijn met enkele collega’s die dinsdag in verzekering zijn gesteld. Het gaat daarbij om drie voetballende politieambtenaren, die in de clinch raakte met een gezin om een voetbal. De agenten in burger trokken tijdens een opstootje hun wapens en losten schoten.

Het opstootje ontstond nadat een groep voetballende politiemannen, militairen en burgers ruzie kreeg met een gezin dat naast het sportveld woonachtig is. Aanleiding voor de ruzie was een bal die op het erf van het gezin terecht kwam en door de heer des huizes was afgepakt. Hij wilde bal niet afstaan waardoor de gemoederen verhit raakte. Daarbij zou de bewoner een agent hebben verwond met een voorwerp. Zijn collega’s hebben toen waarschuwing schoten gelost om erger te voorkomen, beweert de politie in Suriname zelf.

De agenten in kwestie werden vorige week buiten functie gesteld na onderzoek van de afdeling Onderzoek Politiezaken (OPZ) van het KPS. Dit in verband met het onderzoek. Ze werden dinsdag na verhoor echter in verzekering gesteld. De stakende collega’s vinden dat het om een oneerlijk rechtsproces gaat en hebben woensdag om 18.00 uur het werk neergelegd en zich aangemeld bij de Politie Academie aan de Surinamestraat.

In een bericht dat via WhatsApp werd verspreid zeggen de stakers “Als reactie op dit onsmakelijke en oneerlijk rechtsproces hebben de leden besloten dat vanaf dit moment er sprake is van een spontane werkneerlegging en dat vakbond het overneemt. Ik neem aan dat ik u niet hoef te vragen om uw medewerking te verlenen. We verzamelen omstreeks 1730 uur in het Politie Opleiding Centrum om de aandacht van de regering te vragen in deze. De SPB krijgt de volledige ondersteuning van de BBS BOND en de BRANDWEER bond“.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd wordt de actie overgenomen door de Surinaamse Politie Bond. Dit om aandacht van de regering te vragen.