Woning geheel met bus in garage afgebrand

In de vroege ochtend is deze woning in Suriname vandaag geheel afgebrand. Alles ging verloren, ook een bus die geparkeerd stond in de garage. De brand vond plaats rond 05.00u vanmorgen in een zijstraat van de Nieuwweergevondenweg.

Op het moment van de brand was er een vrouw aanwezig in de woning. Zij kon het huis gelukkig op tijd verlaten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op het moment dat deze foto gemaakt werd rond 05.35u, was het Korps Brandweer Suriname ter plaatse samen met EBS en de politie.

Zij zullen de oorzaak van de brand onderzoeken.