Nieuw interim bestuur Dambond Suriname op bezoek bij minister

Het nieuw interim bestuur van de Surinaamse Dambond, onder voorzitterschap van Nelius Codrington, heeft afgelopen week een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Sport- en Jeugdzaken in Suriname, Lalinie Gopal. Tijdens dit bezoek zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de structuren voor een goede communicatie relatie en zijn ook de uitdagingen waarmee de bond te kampen heeft ter sprake gekomen.Tijdens een Algemene Ledenvergadering op 7 april j.l. is het huidig interim bestuur aangewezen tot en met december 2019.

Om het niveau van het dammen in Suriname op kort-, midden-, en lang termijn op een hoger niveau te brengen is het bestuur de mening toegedaan dat alle neuzen in één richting moeten wijzen. Ook werkt het bestuur aan de ontwikkeling van de damsport in de verschillende districten. In het kader hiervan is zij voornemens om televisie dammen te opnieuw in te voeren, zodat de sport weer gaat leven bij de jeugd en de senioren. Door middel van een landelijke damsport conferentie wenst het bestuur het imago van de bond en de planmatige besturing van alle facetten van het beleid te bevorderen en te garanderen. Imago verbetering en de eenheid tussen de leden binnen de damsport bevorderen zijn enkele uitdagingen van de bond.

Bij de bond zijn er 11 verenigingen aangesloten en het bestuur bestaat uit Nelius Codrington (voorzitter), Don Elliot (ondervoorzitter), Dew Jaddoe (Secretaris), Rudi Benschop (Penningmeester), Hemradj Basdewsingh (Commissaris), Santosh Bhagwandas (Commissaris) en Marcel Oostburg (Commissaris).

Minister Gopal en waarnemend directeur van Sportzaken, Mitchell Kisoor, hebben in het kader van een efficiëntere samenwerking afspraken gemaakt met betrekking tot de regulering en transparantie van het algemeen subsidie beleid. Ook heeft het ministerie de toezegging gedaan om initiatieven van de bond die bijdragen aan de ontwikkeling van de denksport te ondersteunen.