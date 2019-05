TV zender in Suriname weigert ‘piraat versies’ van nieuwe films uit te zenden

Suriname is een van de weinige landen op de wereld, waar de nieuwste films die nog in de bioscoop draaien gewoon ‘gratis’ op TV worden vertoond, zonder dat daar rechten over worden betaald. Het gaat daarbij vaak om ‘piraat versies’ van nieuwe, populaire films. Het Surinaamse TV station LIME Tv heeft deze week een duidelijk statement gemaakt met betrekking tot de vertoning van deze films op TV.

De zender zegt het jammer te vinden dat een film die in première is in Suriname’s enige bioscoop TBL, schaamteloos in piraat versie in Suriname op televisie wordt uitgezonden. “Wij maken dankbaar gebruik van de gelegenheid om in Suriname films op tv te vertonen, zonder daar rechten voor te betalen. Maar LIME Tv zal nimmer eraan meewerken, om een collega bedrijf of ondernemer te saboteren, noch af te breken” aldus de zender.

Wij betreuren het ten zeerste en kiezen er liever voor de bioscoopganger ongestoord de cinema ervaring te laten opdoen alvorens wij de film in de geschikte kwaliteit uitzenden, schrijft de directie van LIME Tv.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat een TV zender in Suriname zich op deze manier publiekelijk uitspreekt over het fenomeen van op TV uitzenden van populaire, nieuwe films die nog in de bioscoop (moeten) draaien. Het bericht van LIME Tv: