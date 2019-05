Hoofd Luchtvaartdienst Suriname spreekt geruchten tegen dat radar Zanderij niet werkt

Afgelopen week was het radarsysteem op de Surinaamse luchthaven te Zanderij een veel besproken onderwerp. Geruchten dat dit belangrijk systeem op de luchthaven niet werkt, spreekt Faizal Baarn hoofd van de Luchtvaartdienst in Suriname tegen. “Wij zijn bezig om een paar componenten van de radar te vervangen. Zij is niet kapot. Alle reguliere vluchten kunnen wij normaal volgen” aldus Baarn vandaag tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

Gisteren publiceerde de Nederlandse site Dagonline dit artikel waarin Baarn gezegd zou hebben dat de radar op Zanderij ‘al jaren niet werkt door achterstallig onderhoud’. De site zou de uitspraak hebben geciteerd uit een artikel van de Surinaamse krant Times of Suriname, maar in het originele kranten artikel dat gisteren in Times verscheen is de uitspraak van Baarn zoals door Dagonline geciteerd, nergens te lezen. Het is dus niet duidelijk waar Dagonline deze informatie vandaag heeft gehaald en of het juist is of fake.

Het onderwerp over de radar kwam ter sprake omdat het drugsvliegtuigje dat deze week neerstortte in Suriname niet werd opgemerkt door het systeem. De luchtvaartdeskundige zegt ondermeer tegen dWT dat een radar geen honderd procent zekerheid biedt, dat je alle vliegtuigen ziet. Ook kunnen piloten trucjes bestuderen om het radarsysteem te omzeilen.