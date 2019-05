Inzittende vast in over de kop geslagen auto na aanrijding met bromfiets

Bij een aanrijding tussen een personenauto en een bromfiets in Suriname, is de personenauto afgelopen nacht over de kop geslagen en in een goot terecht gekomen. Een inzittende van de personenauto zat vast in het voertuig en moest met de hulp van derden eruit gehaald worden. Volgens de eerste berichten werd de bromfietser zwaar gewond afgevoerd.

Hoe het met de persoon gaat die vast zat, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan de Lelydorperweg, even voorbij de Hindoeweg in Lelydorp. De auto kwam terecht in de goot langs de weg en moest eruit getakeld worden door sleepdienst Lelydorp.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Hieronder nog een foto van Marvin Rsing:

De auto moest uit de goot getakeld worden door sleepdienst Lelydorp – foto (c) Marvin Rsing/Facebook