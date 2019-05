Henk Fraser is de nieuwe voorzitter van Suriprofs

Henk Fraser is met ingang van afgelopen maand de nieuwe voorzitter van de Stichting Suriprofs. De huidige trainer van Sparta, oud-Feyenoorder en oud-international volgt daarmee cabaretier Jörgen Raymann op die de afgelopen twee jaar de stichting leidde. Fraser (52) is al jaren achter de schermen actief voor de Stichting Suriprofs. Tijdens zijn voetballoopbaan kwam hij geregeld als Suriprof in het veld, later zat hij als coach op de bank. Nu acht hij de tijd rijp om zich ook op bestuurlijk vlak sterk te maken voor de stichting.

De band met Suriname waar hij in 1966 werd geboren is nooit verdwenen, zegt Fraser: ‘Ik voel me altijd schatplichtig aan het land waar ik vandaan kom. Tegelijkertijd voel ik me sterk verbonden met de Nederlandse voetbalwereld. Vanuit mijn huidige positie en met mijn contacten binnen de voetbalwereld en daarbuiten, wil ik me graag inzetten om beide landen nog weer dichter bij elkaar te brengen.’

Fraser constateert dat de verbondenheid tussen Nederland en Suriname door de jaren heen vooral op voetbalgebied tot uiting is gekomen. Vanaf begin jaren zestig met Humphrey Mijnals als eerste Surinaamse speler in het Nederlands elftal tot de generaties van Frank Rijkaard en Ruud Gullit en later Edgar Davids en Clarence Seedorf. ‘Nu hebben we met Wijnaldum, Van Dijk, Bergwijn, Promes en Babel opnieuw een sterke lichting Surinaamse jongens in Oranje. Ik zie het als een van mijn taken als Suriprofs-voorzitter om de komende tijd meer spelers uit Suriname en het Caribisch gebied te laten doorstromen naar de nationale en internationale top.’

Daarnaast wil Fraser de traditie van de Suriprofs voortzetten om met de opbrengsten van jaarlijkse benefietwedstrijden jeugdprojecten in Suriname te ondersteunen. Zeker waar het gaat om de ontwikkeling van het Surinaamse voetbal.

Op Hemelvaartsdag, 30 mei, speelt het team van de Suriprofs in het Van Donge en De Roo Stadion in Rotterdam, de thuisbasis van Excelsior, opnieuw een benefietwedstrijd. Door de verlenging van het seizoen in de eredivisie als gevolg van de Europese successen van Ajax, is nog niet bekend tegen welke club de Surinaamse voetballers het zullen opnemen. Ook het samenstellen van de Suriprofs-selectie is nog niet mogelijk zolang het schema van de playoffs om Europees voetbal en promotie naar de eredivisie nog niet vast staat.

Toch hoopt Fraser op korte termijn de tegenstander bekend te kunnen maken. Vorig jaar kwamen de Suriprofs op verzoek van de KNVB uit tegen Fortuna Sittard in de Wedstrijd van de Toekomst. Daarin werd geëxperimenteerd met nieuwe spelregels als de intrap en zuivere speeltijd.

De Stichting Suriprofs werd in 2000 opgericht door onder meer Stanley Menzo die tot eind 2016 voorzitter was vóór hij zijn taken overdroeg aan Jörgen Raymann. Het doel van de stichting is om de betrokkenheid van de Suriprofs, profvoetballers van Surinaamse komaf, met Suriname tot uiting te brengen. Met de opbrengst van een jaarlijkse benefietwedstrijd in Nederland ondersteunt de Stichting projecten in Suriname. Daarbij gaat het om activiteiten en faciliteiten ten behoeve van de jeugd in Suriname op het gebied van sport, gezondheidszorg en onderwijs.

