VHP: ‘Uitzichtloze situatie Suriname maakt dat jongeren gelokt worden met materiële zaken’

NDP spreekbuis Fáya Pepré Nieuws maakte vrijdag bekend dat drie prominente VHP jongeren zouden zijn toegetreden tot de NDP. In een reactie van de VHP stelt de partij er begrip voor te hebben dat dat in een uitzichtloze situatie van het land, personen c.q. jongeren eerder gelokt kunnen worden met materiële zaken. De VHP roept daarbij op om waakzaam te blijven dat er geen devaluatie van burgers plaatsvindt, middels omkoperij met staatsgelden.



De oud leden van de VHP die overstappen naar de NDP zijn Reza Kalloe (ex jongerenraad ondervoorzitter van de VHP), Ranjeet Kanhai (ex jongerenraad ondervoorzitter , ex lid media commissie , ex lid agrarischs raad VHP) en Dinesh Paragh (ex lid jongeren raad VHP en ondervoorzitter jeugdparlement). Alle drie op de foto hierboven te zien met NDP topper Rabin Parmessar.

In een persbericht zegt de VHP verder dat het een jaar voor de verkiezingen in Suriname is, waarbij het komen en gaan van leden in dit verkiezingsjaar verwachtbaar en begrijpelijk is. “De VHP is een zeer democratische partij, waar vrijheid om te kiezen en zich te uiten heel hoog geacht wordt. De VHP respecteert de keuze van mensen. Er zijn enkelen die vertrekken, wat niet opweegt tegen de honderden die zich aansluiten bij de VHP om Suriname te helpen uit de crisis te geraken” aldus de partij.