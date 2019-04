Juspol Suriname gaat voor verdere uitvoering ‘Sycamore Tree project’

Het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) gaat voor de verdere uitvoering van het zogenoemde ‘Sycamore Tree project’. Dit zei minister Stuart Getrouw bij de afsluiting van de pilot op donderdag 25 april, in de Centrale Penitentiaire Inrichting te Santo Boma. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het project is om het hoge percentage recidive waarmee Suriname te kampen heeft, terug te dringen.

Het Sycamore Tree Project is uitgevoerd in het kader van de 10th European Development Fund (EDF) en is onderdeel van het regionaal project getiteld ‘Support for Crime and Violence Prevention and Social Development’.

Het project is specifiek gericht op het terugdringen van de criminaliteit en geweld in de CARIFORUM-Staten, door het aanpakken van ongewenst/geweld gedrag; het verbeteren van reacties van instituten op geweld en het bieden van mogelijkheden om deze te beperken. Verder is het ook gericht op het reduceren van incidenten van huiselijk geweld; het verminderen van recidive’ en het bevorderen van sociale integratie en re-integratie van daders.