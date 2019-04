Steeds meer weerstand tegen verkoop aandelen goudconcessie Suriname

De geplande verkoop van de aandelen van Suriname in het Saramacca-goudproject van Iamgold roept steeds meer weerstand op. Door sommige partijen, met name in de oppositie, werd dit voornemen van de regering reeds getypeerd als ‘uitverkoop’ en ‘het domste’ wat de regering kan doen. Maar nu heeft ook de regeringspartij NDP aan president Desi Bouterse gevraagd om de verkoop voor 75 miljoen US dollar in heroverweging te nemen.

In een brief aan de president stelt de DNA fractie van zijn eigen partij dat kopstukken van de fractie in het parlement zich gebogen hebben over deze kwestie. De NDP fractie ziet de 30 procent aandelen nog steeds als een lucratieve investering voor Suriname, welke op termijn terugverdiend zal worden aldus de NDP. De NDP-fractie heeft zich hiermee tegen de verkoop van de aandelen uitgesproken.

Eerder gaf de PALU aan dat het verkopen van het Surinaamse aandeel van 30% in de overeenkomst met Iamgold, zowat het stomste zou zijn dat we als land kunnen doen. “Wij zouden daarmee een tak, hoog in de boom, aan de verkeerde kant doorzagen, terwijl wij er zelf op zitten. De overeenkomst met Iamgold die in 2013 is bereikt onder leiding van PALU-minister Jim Hok op Natuurlijke Hulpbronnen, is een van de beste garanties op toekomstige inkomsten om de schulden die in de afgelopen jaren zijn gemaakt terug te kunnen betalen” aldus de PALU.

De Raad van Ministers had de verkoop van de aandelen voor US$ 75 miljoen reeds goedgekeurd. De wijziging van de Delfstoffen Overeenkomst met Rosebel Gold Mines is reeds bij de Staatsraad. De vraag is nu wat de president gaat doen.