Bij een aanrijding tussen een bromfiets en een auto woensdagavond laat, is de bromfietser om het leven gekomen. Het verkeersongeluk gebeurde op de kruising Noordwijkweg en Aquariusstraat in Paramaribo.

Het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend gemaakt, dus later meer.

De bromfietser overleed ter plekke en is de 25ste verkeersdode tot nu toe in Suriname.