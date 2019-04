Doodgereden bromfietser in Suriname is 15-jarige jongen

De bromfietser die gisteravond ter plaatse overleed bij een aanrijding met een personenauto is een 15-jarige jongen. Dat verneemt Waterkant van bronnen uit Paramaribo. Het ongeluk gebeurde woensdagavond rond 22.30u te Kwatta. Op de foto is duidelijk te zien wat er van de bromfiets over is.

Over de bestuurder van de auto is nog weinig bekend anders dat het gaat om een man. Hij werd na het ongeluk afgevoerd naar het politiebureau te Kwatta. Ook over de oorzaak is nog weinig bekend. Zodra het onderzoek is afgerond komt de politie met een officieel bericht.

In Suriname mag je pas vanaf je 16e een bromfiets besturen volgens Artikel 36 Lid 2 van het Rijbesluit. Je moet daarvoor ook nog een examen afleggen voor het verkrijgen van een zogenoemd bromfietscerificaat.

UPDATE: Aan de hand van de schade en de aangetroffen sporen blijkt dat de bromfietser over de Aquariusstraat reed richting Zenitstraat. Een voertuig uit de tegengestelde richting beschreef een rechtse bocht naar de Noordwijkweg zonder rekening te houden met het doorgaand verkeer met de aanrijding tot gevolg.



De jongen in kwestie heet Jamal Zegelaar: