DAF truck en twee personenauto’s betrokken bij aanrijding in Suriname

Bij een aanrijding vanmiddag aan de Indira Gandhiweg in Suriname, waren twee personenauto’s en een DAF truck betrokken. Het ongeluk gebeurde even voor 14.00u. De stationwagon kwam vanuit Lelydorp en ging richting Latour. In de buurt van de rotonde van Latour moet de bestuurder de controle over het stuur kwijt zijn geraakt met alle gevolgen van dien.

Volgens een bron op locatie knalde de station eerst tegen een andere personenauto aan en daarna tegen de DAF truck van Vabi. Twee mensen raakten gewond: de bestuurder van de stationwagon en een mede-inzittende van de andere auto moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.

De stationwagon, die flinke schade aan de voorkant opliep, kon niet meer gereden worden en moest worden weggesleept. De andere personenauto liep wat materiële schade op, maar kon de weg vervolgen. De Surinaamse politie was ter plekke aanwezig en heeft de zaak onderzocht.