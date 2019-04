Rel om ministers die betrokken zijn bij eigen hout en goud bedrijven in Suriname

Afgelopen week is er in Suriname een rel ontstaan rond de ministers Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Bekend werd dat zij stichtingen en bedrijven zouden hebben opgezet met het doel te ondernemen. Het gaat om bosbouw en mijnbouw activiteiten (hout en goud) schrijft Dagblad Suriname vandaag.

Volgens de krant werd de zaak in de nationale Assemblee aangekaart door parlementariër Mahinder Jogi van de oppositie. Hij stuurde de Surinaamse president Desi Bouterse op 16 april een brief met de vraag om beide bewindslieden onmiddellijk met ontslag te sturen vanwege hun nevenfuncties. Jogi vindt het frappant dat de bedrijven en stichtingen vervolgens precies een dag na zijn bief op 17 april 2019 op ‘inactief’ zijn gesteld.

Jogi wil weten wat precies de relatie is tussen Dodson en Pengel in het aangaan van vreemde constructies. Beide bewindslieden zijn recent ook genoemd in een schandaal rondom het vermoedelijk gesjoemel met in beslag genomen schelpzand schrijft Dagblad Suriname. De bewindslieden zelf vinden dat er niets strafbaars aan de hand is, daar zij geen concessies hebben gekregen en ook geen transacties hebben gepleegd.

Volgens Dagblad Suriname zal Jogi komende tijd in het parlement ook verder ingaan op deze kwestie. De voorpagina van Dagblad Suriname vanmorgen: