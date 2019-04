Bestuurder komt met de schrik vrij na aanrijden trekker van achteren

Degene die vanmiddag achter het stuur van deze auto zat, heeft heel veel geluk gehad. Het had namelijk een haartje gescheeld of de bestuurder kon het ongeval niet na vertellen. Het gebeurde allemaal aan de Pandiet Paltan Tewarieweg in Suriname, waar de auto in kwestie een trekker van achteren aanreed.

De trekker wilde afslaan om in de Warakoeweg te gaan maar de vrouwelijke bestuurder die achter de trekker reed, verklaarde dat er geen richting was aangegeven om af te slaan. Vandaar dat ze achterop de trekker zou zijn geknald, meldt een getuige aan Waterkant.

De schade aan de auto was aanzienlijk, de voorruit en het dak raakte beschadigd. Gelukkig raakte niemand gewond.