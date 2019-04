Bedrijf maakt woningen van zeecontainers in Suriname

Om een bijdrage te leveren aan de vraag naar woningen in Suriname brengt Boxhousing container woningen op de Surinaamse markt. Er zijn tal van mensen die zelf proberen een woning gemaakt van containers te bouwen of huren een aannemer in. Dit omdat er behoefte is aan een snelle en flexibele manier van bouwen en met zeecontainers is dat mogelijk. Door de structuur van de container en de uiteenlopende mogelijkheden is het een uitermate geschikt product om als basis voor woningen te dienen.

In het buitenland is het bouwen met containers een veel toegepaste methode met name in Australië en de Verenigde staten. Ook in Nederland en andere landen zijn er woonprojecten met containers. Bekend is het studentencomplex in Amsterdam.

Aan de woningen van Boxhousing zie je niet dat het is gemaakt van containers. Ze kunnen er uitzien zoals elke andere woning in de straat. Het bouwen met containers heeft meerdere voordelen met name de opschaalbaarheid en verplaatsbaarheid. Doordat de woningen demonteerbaar zijn kan het in delen worden op of afgebouwd. Een ander groot voordeel is dat de indeling flexibel is.

Boxhousing brengt een beperkt aantal standaardmodellen op de markt die passen binnen een realistisch budget. Er zijn studio’s, twee en drie kamer woningen. Met slechts 1 container is het hebben van een woning al het mogelijk door te starten met een studio. Deze is op termijn uit te bouwen naar een drie of vier kamer woning. Doordat de studio al is voorzien van een keuken en sanitair zijn de uitbreidingskosten relatief laag. De container woningen voldoen aan de bouwvoorschriften en verschillen niet met een traditionele houten of stenen woning. Alleen de basis is anders.

De woningen worden “los” aangeboden dus is er geen woningbouwproject maar dienen belangstellenden over een perceel te beschikken.

Boxhousing is een Europees bedrijf dat onder andere in Suriname de container woningen bouwt in partnerschap met lokale bedrijven. Haar partner onderneming Container Sales Suriname is al jaren actief in de zeecontainer verkoop. Hierdoor kan de onderneming in korte tijd over een grote hoeveelheid containers beschikken ten behoeve van de woningbouw.