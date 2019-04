Auto over de kop in het water langs Oost-Westverbinding in Suriname

Woensdagmiddag ging deze auto over de kop langs de Oost-Westverbinding in Suriname. Daar belandde de auto op zijn kop in het water langs de weg. Dit zou gebeurd zijn ter hoogte van km 94 en betreft een eenzijdig ongeval.

Waarschijnlijk heeft de bestuurder de controle over het stuur verloren, waardoor de auto van de weg ging en over de kop sloeg. Ondanks de fikse schade waren er gelukkig geen zwaargewonden.

De auto ging richting Paramaribo en zou een klapband hebben gekregen. Dat is nog niet door de autoriteiten bevestigd. Het onderzoek is nog gaande dus later meer.