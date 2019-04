Ministerie lanceert management informatie systeem voor politie Suriname

Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) in Suriname heeft een managementinformatiesysteem voor de politie gelanceerd. Met het lanceren van dit systeem, op woensdag 17 april 2019, op het politiebureau te Geyersvlijt, heeft Juspol de eerste stap gezet in het versterken van de strijd tegen de steeds toenemende trend van criminele daden onder voornamelijk jongeren. Dit systeem vloeit voort uit het CariSecure project en is een pilotfase, waarbij criminaliteitsinformatie centraal zal worden opgeslagen.

Minister Stuart Getrouw gaf bij de launch aan dat het CariSecure project in 2018 is gestart en dat het na bijkans een jaar voorbereiden, thans een mijlpaal heeft bereikt. Het doel van het CariSecure project is om landen in de regio, waaronder Suriname te assisteren met het ontwikkelen van een gestandaardiseerd mechanisme voor monitoring, evaluatie en rapporteren of verslaan van betrouwbare misdaad data. “De politie kan met behulp van dit digitale recordsysteem dataverzameling van het Korps Politie Suriname (KPS) actualiseren en verbeteren.

Hierdoor kunnen enerzijds stijgende trends van vormen van criminaliteit worden ingedamd en anderzijds criminaliteitspreventie worden bevorderd. Dit is ook één van onze nationale ontwikkelingsdoelen zoals vervat in het Ontwikkelingsplan 2017-2021”, zei de bewindsman. Voorafgaand aan de lancering heeft de teamleider van het project Paolo Mistro op maandag 15 april 2019, een speciale presentatie gehouden voor justitieminister Stuart Getrouw.

Momenteel worden processtukken van de diverse politiebureaus wel digitaal op de computer ingevoerd, maar er bestaat geen centrale link van de informatie. Dit managementinformatiesysteem biedt wel de mogelijkheid daartoe.