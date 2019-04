Zoon ex-minister Roline Samsoedien aangehouden door politie in Suriname

De zoon van ex-minister Roline Samsoedien is vandaag, na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname, aangehouden en in verzekering gesteld door Jeugdzaken in verband met een zedendelict. De man Riaaz K., had zich eerder vandaag gemeld bij de politie in Suriname.

De politieleiding bevestigt tegenover Starnieuws dat na het verhoor de verdachte aan te houden. Het Openbaar Ministerie vindt dat er genoeg gronden zijn om K. in verzekering te stellen.

Tegen de man is aangifte gedaan wegens aanranding van een 10-jarig meisje. Het misdrijf heeft zich vorige week voorgedaan in de omgeving van Lelydorp.