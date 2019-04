EU delegatie in Suriname brengt een bezoek aan de VHP

In het kader van Artikel 8 Politieke Dialoog die voortvloeit uit de Cotonou-Overeenkomst, binnen de ACS-EU relatie, heeft een EU delegatie, die momenteel in Suriname vertoeft, een beleefdheidsbezoek gebracht aan de VHP op donderdag 12 april jongstleden.

Daarbij heeft een wederzijdse gedachtewisseling plaatsgevonden onder leiding van de waarnemend voorzitter van de VHP, Dr Glenn Oehlers, en de EU ambassadeur Jernej Videtic over o.a. bilaterale-, regionale- en internationale aangelegenheden.

De Overeenkomst van Cotonou is een verdrag uit 2000 tussen de Europese Unie en de zogeheten ACS-landen: de minder ontwikkelde landen in Afrika ten zuiden van de Sahara, het Caribische gebied en de Stille Oceaan.

Cotonou gaat over armoedebestrijding en het meedoen van de ACS-landen in de wereldeconomie. Er wordt gelet op de bestrijding van corruptie en het goed gebruik van ontwikkelingsgelden. Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van bestuur, financiële stelsels, bedrijven, onderwijs en zorg. Naast overheden zijn particulieren en maatschappelijke organisaties betrokken bij de ontwikkelingssamenwerking.