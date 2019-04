President van Suriname opent brug over Saramacca Kanaal te Beekhuizen

Dit is ‘m dan, de nieuwe brug over het Saramacca Kanaal te Beekhuizen. De brug wordt op zaterdag 13 april geopend door de president van Suriname, Desi Bouterse. Dit zal gebeuren van 11.00u – 13.00u tijdens een speciale openingsceremonie in het kader van het project ‘Suriname National Infrastructure Projects Lot A’ oftewel het zogenoemde Dalian IV project.

Behalve de brug zal ook het verkeerslichtportaal op de kruising van de Van t Hogerhuysstraat en Slangenhoutstraat zaterdag officieel in gebruik genomen worden.

Op het programma staan diverse toespraken waaronder die van de ambassadeur van de Volksrepubliek China in Suriname, de heer Liu Quan. Ook de minister van Openbare Werken Transport en Communicatie Patrick Pengel zal de aanwezigen toespreken evenals de Districtscommissarissen van Paramaribo Noord-Oost en Zuid-West, respectievelijk Mike Nerkust en Eric Grauwde.

Om 12.00u vinden de ceremoniële handelingen plaats waaronder het indrukken van de schakelaar van het verkeerslicht op de kruising van ’t Hogerhuysstraat en de Slangenhoutstraat. Na een toost zullen de president en de minister van OWT&C een lint doorknippen en volgt er een pagara, waarna het gezelschap de brug zal oversteken.