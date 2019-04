Poke, La Rouge, Keizer, Passion en meer op Borgoe meets Parbo in Rotterdam

Vanavond vindt in Rotterdam het Borgoe meets Parbo Indoor Festival plaats in de Maassilo. Een van de hoofdacts is de populaire zanger Poke, oftewel Resinio Wijngaarde. De in Nijmegen geboren Wijngaarde groeide op in Suriname en vertrok in 2008 naar Nederland, waar hij tegenwoordig onder contract bij het platenlabel Top Notch de ene na de andere hit uitbrengt.

Naast Poke zijn onder andere ook La Rouge, Keizer, Passion, Gio en Gilly Gonzales uit Suriname van de partij. Het feest vindt plaats in de Maassilo Rotterdam, de grootste club van de Maasstad. Met medewerking van Borgoe rum en Parbo bier uit Suriname wordt het een 100% Surinaams feestje in Nederland.

Het feest vindt plaats van 23.00u – 05.00u en de toegang is vanaf 18 jaar. De laatste kaarten zijn nog online te koop via Borgoeparty.nl of op de avond aan de deur. Bekijk onderstaande video voor een eerdere editie van Borgoe meets Parbo: