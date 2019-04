Onderwijsminister huldigt Special Olympians Suriname

De groep van dertien Surinaamse Special Olympians, die in maart deelnamen aan de Special Olympics World Games 2019 in Abu Dhabi, zijn op de Internationale Dag van de Sport weer gehuldigd door minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Bij de huldiging heeft Ferrier aangegeven bijzonder trots te zijn op de prestaties van deze groep.

De sporters behaalden vijftien medailles bij verschillende onderdelen van de Special Olympic World Games, zesmaal goud, zesmaal zilver en driemaal brons. Als teken van waardering heeft zij alle sporters, coaches en begeleiders in de bloemetjes gezet vanwege hun inzet.

Edward Gessel, voorzitter van het bestuur van de Special Olympics Suriname tevens delegatieleider, zei dat het traject naar de deelname aan de Special Olympics World Games 2019, niet makkelijk was. Er konden immers niet genoeg financiën vergaard worden om de trip naar Abu Dhabi te bekostigen. Uiteindelijk is het wel gelukt middels donaties vanuit de samenleving. Hij zei ook bijzonder onder de indruk te zijn van de ontvangst die zij gekregen bij terugkeer op de internationale luchthaven Johan Adolf Pengel. Gessel spreekt de hoop uit op verdere ondersteuning vanuit de gemeenschap wanneer de sporters Suriname weer zullen vertegenwoordigen in het buitenland.

De Special Olympic Games wordt vanaf 1964 georganiseerd. 190 landen nemen jaarlijks actief deel aan deze acties. In Suriname is de organisatie in 1980 opgericht door Franklin Cameron. Sinds de oprichting heeft Suriname reeds twaalf keren deelgenomen aan de Special Olympic World Games. Door de stichting wordt het gehele jaar door trainingsprogramma’s afgewerkt en diverse competities gehouden voor de groep met een geestelijke beperking. Om het ene jaar worden de nationale spelen gehouden in Suriname. De internationale spelen worden om de vier jaren gehouden