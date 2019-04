Deed BOG ook een inval bij ‘Vieze Patat’ in Suriname?

Op Facebook wordt momenteel druk gespeculeerd over een mogelijke inval van het Bureau Openbare Gezondheid (BOG) bij Daily Kitchen, in de volksmond beter bekend als ‘Vieze Patat’. Dat blijkt uit onderstaande live beelden die woensdagavond gestreamd werden, waarin een grote groep ambtenaren te zien is voor de zaak.

Eerder op de dag had Daily Kitchen BOG nog uitgedaagd om langs te komen omdat ze ervan overtuigd is dat de zaak schoon is. Met onderstaand plaatje waarop staat ‘BOG we wachten op jullie’ had ‘Vieze Patat’ de ambtenaren opgeroepen om langs te komen.

Het onderwerp is het gesprek van de dag omdat BOG de laatste dagen diverse eetgelegenheden heeft dichtgegooid vanwege onhygiënische toestanden.