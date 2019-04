Fastfoodrestaurant Leckie’s in Suriname tijdelijk gesloten

Het bekende fastfoodrestaurant Leckie’s is maandag na controle uitgevoerd door bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst tijdelijk gesloten. Bij de controle zijn diverse misstanden aan het licht gekomen. De ondernemer moet de sluitingsdagen nu gebruiken om orde op zaken te stellen.

Onder andere is gebleken dat de eigenaar niet over een geldige vergunning beschikt. Daarnaast zou de keuken een grondige schoonmaakbeurt nodig hebben en is de koelruimte niet geordend, meldt het Bestuursressort Paramaribo-Noordoost.

Het nieuws sloeg vanmiddag in als een bom. Sommige trouwe klanten konden het niet geloven, zoals hieronder te zien is: