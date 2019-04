Suriname krijgt speciaal ‘One Stop Window’ t.b.v. burgerzaken Surinamers in diaspora

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken(CBB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en de Consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) hebben gisteren samen een zogenoemde ‘One Stop Window’ (OSW) gelanceerd. Deze samenwerking moet leiden tot het efficienter afhandelen van de diensten waaronder paspoorten, akten en verklaringen ten behoeve van de Surinamers in diaspora. Dat zegt Herel Bodeutsch, hoofd van de afdeling Paspoorten en trekker van dit project.

Minister Mike Noersalim van Biza zegt dat aan de tot standkoming van de OSW er een heel proces vooraf is gegaan. Zowel het ministerie van Biza als Buza hebben één doel en dat is een tevreden klant. “Laten wij steeds voorop houden dat wij niet 80 %, niet 90%, niet 95% maar 100 % klanttevredenheid kunnen hebben”. Het idee voor het openen van de One Stop Window leefde sinds 2018. Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buza ziet dit idee als een weg naar verdere innovatie om te komen tot een effectievere en efficiënte manier van dienstverlening naar Surinamers in diaspora.

De OSW is ondergebracht op de afdeling paspoorten op het CBB aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat. Het is open voor het publiek op de maandag, woensdag en vrijdag en het personeel van Buza zal de werkzaamheden vanuit deze unit verrichten.

“De afstand Buza-Biza wordt hiermede verkleind en het personeel van Buza zal het proces ter afhandeling van de bovengenoemde documenten makkelijker kunnen monitoren. Ook de wachttijd van de documenten zal aanzienlijk verkort worden”, aldus Bodeutsch.