Overheid Suriname schiet bewoners Commewijne te hulp met drinkwater

Bewoners woonachtig aan de rechteroever van de Commewijnerivier hebben afgelopen weekend drinkwater gekregen van de overheid. Normaal gesproken zijn de buurtbewoners aangewezen op regenwater maar door de droogte is de beschikbare voorraad opgeraakt. De overheid heeft binnen korte tijd een tussentijdse oplossing gevonden en een 100-tal jugs, met elk 20 liter water geleverd (foto).

Op zaterdag 6 april heeft een team van het districtscommissariaat Commewijne, de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) het water geleverd. Hiermee werd een aanvang gemaakt te plantage Johan & Margaretha. In de loop van deze week worden de overige gebieden voorzien van drinkwater.

Het gaat verder om de gebieden Pomona, Rust en Werk en Kroonenburg. In totaal gaat het om 320 huishoudens. De situatie in deze gebieden werd nijpend vanwege de aanhoudende droogte. Districtscommissaris (dc) Adjaikoemar Kali van Commewijne, zegt dat zolang er nog geen structurele oplossing is, de overheid de bewoners van water zal voorzien. De burgervader geeft aan dat er samen met de SWM druk gewerkt wordt aan de verbetering van de watervoorziening in het district.

DC Kali is de waterleidingmaatschappij ontzettend dankbaar. Na een telefoontje met de directeur Marlon Oosterling is er binnen 24 uur ervoor gezorgd dat de bewoners als tussentijdse oplossing water aangeleverd krijgen. De burgervader is ook blij met de inspanningen van het NCCR en het plaatselijke bedrijfsleven.

Andre Singat, een van de buurtbewoners van Johan en Margaretha, is ingenomen met de snelle actie van de overheid. Hij geeft aan dat er een registratie van de bewoners heeft plaatsgevonden, om zo de behoefte in kaart te brengen. Singat is opgelucht dat er vanuit de overheid hulp is geboden.