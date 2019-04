Slachtoffer van inbraak ziet inbreker met bij hem gestolen rugtas en bril fietsen

Een man die onlangs thuis in Suriname bestolen werd door een inbreker, zag de dief dezelfde dag nog fietsen met bij hem gestolen rugtas en zonnebril. De 44-jarige dief had deze spullen bij de inbraak vorige week zondag op maandag buit gemaakt. Dezelfde dag reed de benadeelde in zijn auto en zag een fietser over de Weg Naar Maretraite rijden met zijn gestolen rugtas. Daarbij had die ook nog de gestolen zonnebril op.

Hij herkende deze fietser als de inbreker, ging hem achterna en reed hem klem. De dief vluchtte vervolgens te voet weg met achterlating van zijn rijwiel. De benadeelde ging hem achterna maar de inbreker wist hem van zich af te schudden door over een schutting te springen meldt het Korps Politie Suriname.

De benadeelde besloot toen terug te keren naar de plek waar zijn auto en het rijwiel van de dief waren achter gebleven. Op weg daar naartoe zag hij de dief in gevecht met een aantal scholieren. Die scholieren gaven aan dat de inbreker eerder op de dag een mede scholier beroofd had. De inmiddels ingeschakelde politie arriveerde ter plaatse en de man Clyde L. werd aangehouden en meegenomen naar het bureau om voorgeleid te worden.

Clyde gaf aan dat hij de gestolen tas en zonnebril gekocht had bij een man. Voorts dat die man hem onbekend is. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Clyde door de politie van het bureau Centrum in verzekering gesteld voor onder andere diefstal doormiddel van braak.