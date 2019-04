Kennismaking NJP en kandidaten jeugdambassadeurs in Suriname

De kennismaking tussen het Nationaal Jeugdparlement (NJP) in Suriname en de kandidaten voor jeugdambassadeurs voor de CARICOM en de United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) is achter de rug. Dit heeft tijdens een openbare vergadering op zaterdag 6 april plaatsgevonden. Er is een commissie benoemd, door de voorzitter van het NJP Kelvin Koniki (foto), voor de voorbereidingen van de verkiezingen van de jeugdambassadeurs.

Deze commissie staat onder leiding van jeugdparlementariër Emanuel Sanvisi ondersteund door ondervoorzitter Majenka Domini en Kedescha Ansoe als secretaris. De overige leden van de commissie zijn Sameer Gobind, Xavier Biegman, Vince Dalen en Hakiem Lalmahomed. De commissie is verantwoordelijk voor een vlot verloop van de verkiezingen.Na de benoeming van de commissie hebben de presentaties van de kandidaten plaatsgevonden. Hiermee is er door de kandidaten op hun eigen manier getracht om de leden van het NJP te overtuigen waarom zij gekozen willen worden tot jeugdambassadeurs.

De kandidaten voor CARICOM jeugdambassadeur zijn: Miquel Abili, Gilton Amoksi, Michelle Belfor, Georgette Grootfaam, Josafath Kanape, Dwight Prade, Jason Prisiri en Jill Sumter. De kandidaten voor UN SDG jeugdambassadeurs zijn: Cheniva Becker, Sivern Hammen, Stefanie Lauchman, Chermain Pansa en Carol Wens. Alle kandidaten hebben een presentatie gehouden.Als CARICOM- en UNSDG jeugdambassadeurs kunnen er voor elk 2 personen gekozen worden namelijk een dame en een heer.

De verkiezingen staan voor 20 april a.s. gepland.Na de verkiezingen zullen de 4 gekozen jeugdambassadeurs door de President van de Republiek Suriname Desiré Delano Bouterse worden geïnstalleerd.