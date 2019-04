VIDEO: Auto gaat in vlammen op in Suriname

Een personenauto is vanmorgen compleet verwoest in Suriname. De auto van het merk Nissan Teana vatte vlam, waarna het voertuig geheel afbrandde. In onderstaand filmpje is te zien dat de brand aan de voorzijde van de auto begon.

Het incident vond plaats aan de Welgedacht A weg nabij de strafinrichting. Het Korps Brandweer Suriname was aanwezig maar kon het voertuig niet mer redden. De brandweer liet het voertuig volledig afbranden.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek. Bekijk ook het filmpje hieronder: