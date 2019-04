dWT: ‘Leerkracht die leerling over schoolerf sleepte moet zich melden bij de politie’

De leerkracht die vorige week een leerling hardhandig over het schoolerf sleepte moet zich melden bij de politie in Suriname. Dat schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) vandaag. De krant verneemt van justitiƫle bronnen dat de politie van Brokopondo hem heeft opgeroepen zich te melden. Volgens dWT is er aangifte tegen de man gedaan wegens zware mishandeling.

Hoofdinspecteur Humphrey Naarden van het Korps Politie in Suriname kan niet bevestigen dat de oproep daadwerkelijk gedaan is en zegt dat hij formeel niet op de hoogte is van de oproep. Hij raadt de leerkracht, die in Paramaribo woont, wel aan om zich te melden als hij de oproep heeft ontvangen.

“Wij gaan als politie niet zomaar een oproep doen voor de lol, maar ik wil eerst het hele verhaal horen voordat ik meer erover kan zeggen” aldus Naarden tegen de krant. Het filmpje van het voorval: