Hulp voor belastingplichtigen Suriname bij invullen belastingformulieren

Van 1 tot en met 30 april kunnen belastingplichtigen in Suriname bij de Belastingdienstkantoren van Paramaribo, Commewijne en Nickerie terecht voor hulp, bij het invullen van hun belastingformulieren. Hiervoor is het Self Assessment System- Hulp Bij Aangifte, meer bekend als SAS-HUBA, gestart.

SAS-HUBA is een jaarlijks terugkerende en kosteloze dienstverlening van de Belastingdienst. Hierbij wordt er hulp geboden bij het invullen van belastingformulieren.

De doelgroepen die voor de SAS-HUBA dienstverlening in aanmerking komen zijn: kleine zelfstandigen, personen die in loondienst zijn, remigranten, personen die inkomsten hebben uit het verhuren van onroerend goed en personen die niet kunnen lezen en schrijven.

In de overige districten, zal bij de commissariaten van Wanica, Para, Saramacca, Marowijne en Coronie op vaste dagen, assistentie (hulp) worden verleend.