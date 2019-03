Suriname bij milieuvergadering van de Verenigde Naties in Nairobi

PARAMARIBO, 30 mrt – Suriname heeft deze maand in Nairobi, Kenia, deelgenomen aan de 4emilieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA-4). Het thema was “Innovatieve oplossingen voor milieu-uitdagingen en duurzame consumptie en productie”. De vergadering vond plaats van 11 t/m 15 maart 2019. Voorafgaand aan deze vergadering heeft van 4 t/m 8 maart de open vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers (OECPR) plaatsgevonden.

Suriname werd tijdens deze vergaderingen vertegenwoordigd door de Ambassadeur belast met milieu tevens Raadsadviseur van de President van de Republiek Suriname, Winston Lackin en Ivette Patterzon van Coördinatie Milieu.

Tijdens de OECPR werden de onderhandelingen gestart van 36 concept resoluties, een concept Ministeriële Verklaring en tweetal beslissingen. Deze onderhandelingen werden zelf in het weekend gecontinueerd door de verschillende delegaties. Tenslotte zijn tijdens de UNEA-4 vergadering 16 resoluties, de ministeriële verklaring en 2 beslissingen aangenomen. De thema’s die aan de orde kwamen varieerden van het uitbannen van plastic, mariene vervuiling, biodiversiteit, land degradatie, chemicaliën en afvalbeheer, elektrische mobiliteit tot gendergelijkheid en mensenrechten in relatie tot milieu.

De ministeriële verklaring heeft als titel: “Innovative Solutions for Environmental Challenges and Sustainable Consumption and Production”.Kortom de kern van de UNEA-4 was gericht op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) met name SDG 12 “Duurzame Consumptie en Productie”.

Op de laatste dag van UNEA-4 is een nieuw Bureau ingesteld voor UNEA-5. Suriname in de persoon van Winston Guno Lackin, Ambassadeur belast met milieu/Raadsadviseur van de President van de Republiek Suriname, is voorgedragen en toegelaten als lid van het Bureau voor UNEA-5. Daarnaast is Costa Rica in de persoon van Carlos Manuel Rogriguez Echandi (Minister van Milieu en Energie). Beide landen zijn afkomstig van de groep van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (GRULAC).