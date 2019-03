Vrouw gewond afgevoerd na aanrijding tussen twee auto’s in Suriname

PARAMARIBO, 24 mrt – Bij een aanrijding tussen twee auto’s vandaag in Suriname is een vrouw gewond afgevoerd met een ambulance. Het ongeval vond aan het eind van de middag plaats aan de Tout Lui Fautkanaalweg. Bij de aanrijding werd ook een mast van de EBS geraakt, die daarna brak.

Volgens onbevestigde berichten zou het gaan om een man die zijn eigen vrouw van de weg ramde na een ruzie. Een ooggetuige beweert in een facebook groep namelijk dat de grijze auto de zwarte van achter raakte en dat de zwarte auto tegen de mast aanreed. Dit is niet officieel bevestigd dus later meer.

Het bericht van de getuige: