Pick-up op z’n zij na aanrijding met auto van security bedrijf in Suriname

PARAMARIBO, – Bij een aanrijding tussen twee auto’s zondag in Suriname, raakten de bestuurders van beide auto’s licht gewond. Het verkeersongeval vond vroeg in de ochtend plaats op de kruising van de Pandit Paltan Tewarieweg en de Waroekoeweg.

Bij de aanrijding was een auto van Professional Private Security N.V. (PPS) in Suriname betrokken, die flinke schade opliep. Het andere voertuig was een pick-up die door de klap op z’n zij kwam te liggen.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is op dit moment niet duidelijk. Het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek maar nog geen officieel bericht naar buiten gebracht. Later meer.