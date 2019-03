Minister LVV bezoekt ananasproducenten en verwerker in Para

PARAMARIBO, 24 mrt – De minister en directie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname hebben in gezelschap van medewerkers van het districtscommissariaat van Para en de assembleeleden Kensenhuis en Sapoen een bezoek gebracht aan ananasproducenten van Redi Doti. Kapitein Artist gaf aan dat het de eerste keer is dat een minister van LVV het gebied bezoekt.

Tijdens de meeting hebben de ananasproducenten aangegeven te kampen met hoge kosten van productie, ontbossing van hun areaal en shifting cultivation. Minister Lekhram Soerdjan heeft toegezegd om samen met zijn staf en de producenten te werken aan de verbetering van de teelmethoden. Mogelijkheden van reeds lopende projecten waaronder het huidige IDB-project Agricultural Competitiveness, zullen worden benut om de productie en verwerking te optimaliseren. Binnen het IDB-project zal op korte termijn een survey worden gehouden teneinde informatie te verzamelen over het gewas, waarna het onderzoek naar duurzame teelmethoden ingezet zal worden.

De bewindsman heeft de ananasproducenten geadviseerd om zich te organiseren in een coöperatie om zodoende in aanmerking te kunnen komen voor de grote Grant binnen het SAMAP-project. Over de voorwaarden zullen de producenten ingelicht worden.

Om de ananasproducenten en ook andere agrariërs in het district Para te kunnen ondersteunen met productieadviezen is versterking en verzelfstandiging van het LVV-rayonkantoor een vereiste. De minister heeft toegezegd ook hieraan te werken

Het veldbezoek is afgesloten met een bezoek aan het ananasverwerkingsbedrijf Bio Pine Apple Suriname. Manager Marciano Stuger, en zijn staf hebben een uiteenzetting gegeven van het verwerkingsproces en de huidige eindproducten. De bedrijfsfaciliteiten moeten worden uitgebreid, maar er wordt al van minimaal 50 producenten opgekocht dat wordt verwerkt tot onder andere gekonfijte ananas en stroop. Met het oog op export is het bedrijf in proces om samples te sturen naar Canada en Europa. Het ministerie is zeer ingenomen dat de gemeenschap van Redi Dotie werkt van grond tot export en heeft alle ondersteuning toegezegd.