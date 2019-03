Relatie problemen: man in Suriname steekt partner en hangt zichzelf daarna op

PARAMARIBO, 23 mrt – Een 35-jarige man in Suriname heeft zijn partner twee steken toegebracht met een scherp voorwerp en zichzelf kort daarna opgehangen. Het liefdes drama vond afgelopen woensdag plaats maar werd pas vandaag door het Korps Politie Suriname officieel bekend gemaakt. Volgens de politie had het koppel waarschijnlijk relatie problemen.

De politie van het ressort Kwatta kreeg in de vroege ochtend van woensdag 20 maart de melding van de steekpartij. De politie deed het adres aan en trof het slachtoffer aan. Zij is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch ziekenhuis. De verdachte had zich voor de komst van de politie uit de voeten gemaakt.

Kort na het geval te hebben afgehandeld, kreeg de politie van Kwatta via het Command Center de melding van een ophanging op een locatie in het ressort. De plek werd aangedaan en bleek het te gaan om de 35-jarige verdachte Eugene Jean Fritsner, die zijn partner eerder op de dag twee steekverwondingen had toegebracht.

Het ontzielde lichaam van Fritsner is na afstemming met het Openbaar Ministerie afgestaan aan zijn nabestaanden. Volgens bekomen informatie is het slachtoffer voor medische behandeling uitgeweken naar Frans-Guyana. Het is niet bekend hoe zij eraan toe is.