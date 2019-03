Overheid Suriname niet te spreken over gemanipuleerde bekendmakingen op social media

PARAMARIBO, 23 mrt – De Surinaamse overheid is niet te spreken over gemanipuleerde bekendmakingen die via sociale media worden verspreid. “Onverlaten troosten tijd noch moeite om bekendmakingen te vervaardigen die onjuist zijn. Hierbij schroomt die groep niet om de huisstijl van het Nationaal Informatie Instituut (NII) te manipuleren. Met deze onjuiste publicaties tracht men behalve onjuiste informatie te delen ook onrust in de samenleving te zaaien” aldus het NII in een persbericht:

Recentelijk zijn de ministeries van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWTC) en die van Binnenlandse Zaken (BiZa) “slachtoffers” geworden van valse bekendmakingen. In een gemanipuleerde bekendmaking met de handtekening van een leidinggevende van het OWTC wordt de indruk gewekt alsof Ramon Abrahams een aanvraag deed. Deze aanvraag voor verdeling van perceelland is volgens de leiding van het ministerie een bedrog.

Recentelijk verscheen ook een bekendmaking op social media waarin informatie over de rij- en voertuigenbelasting wordt gegeven. Onder andere studenten zouden volgens deze kennisgeving eventuele betaling van de belasting terug kunnen krijgen. Deze informatie klopt van geen kanten en zegt veel van de intentie van de onverlaten die hierachter zitten.

Het Nationaal Informatie roept wederom landgenoten op om dit gedrag dat voor verwarring onder de samenleving kan zorgen achterwege te laten. Wij hebben allemaal bij te dragen aan de opbouw van ons land. Een goede bijdrage zal ons zelf, de samenleving en generaties na ons ten goede komen.