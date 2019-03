Surinaamse e-Toeristenkaart en e-Visum vanaf 15 april online verkrijgbaar

PARAMARIBO, 23 mrt – Als alles goed verloopt zijn de Surinaamse e-visa en e-toeristenkaart vanaf 15 april 2019 online verkrijgbaar. Dat zegt Luziano Truideman, waarnemend directeur Algemeen Beheer Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname.

De afhandeling wordt gedaan door het bedrijf VFS-GLOBAL dat hiervoor zelf investeert in de bouw van een speciale website, de backoffice en de customer service. Dit betekent dat dit bijzondere project de Surinaamse overheid niets gaat kosten aldus Truideman. Hiervoor werd onlangs een samenwerking gesloten.

VFS-GLOBAL is een zeer gerenommeerd bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in diensten zoals paspoorten, maar ook visumaanvragen en visumverwerking. Het gaat om een bedrijf dat met 71 landen en overheden werkt op dit gebied, onder andere Brazilië, Japan, Turkije en de Verenigde Staten, ook in Suriname, Nederland en recentelijk nog het Verenigde Koninkrijk Engeland.

De overstap van het op papier gebaseerd systeem naar de digitale versie heeft te maken heeft met verschillende redenen. Een daarvan is dat de werkwijze met afgedrukte documenten die werden ingediend bij de ambassades of het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de aanvraag van een visum, een tijdrovend proces bleek te zijn met hoge kosten van dien.