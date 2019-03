Ministerie laat kankerverwekkende medicijnen in Suriname terugroepen

PARAMARIBO, – De Farmaceutische Inspectie van het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft in overleg met de lokale medicijnen importeurs, uit voorzorg een instructie uitgevaardigd tot terugroepen van kankerverwekkende medicijnen. Het gaat om een aantal medicijnen met daarin losartan die worden toegepast voor het behandelen van hoge bloeddruk, hartfalen en de bescherming van de nieren bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2- diabetes (suikerziekte).

In een beperkt aantal partijen van medicijnen die losartan bevatten is de ongewenste stof NMBA gevonden. In bepaalde partijen van andere medicijnen die valsartan en irbesartan bevatten, waren eerder NDEA en NDMA gevonden. Deze gevonden verontreinigingen die ontstaan bij de productie van het werkzaam medicijn, zijn geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend.

Eerder was niet bekend dat deze stoffen vrijkomen bij het produceren van de werkzame stoffen. Aangezien de richtlijnen zijn aangescherpt is het niet uit te sluiten dat er in de toekomst meerdere terugroepacties komen. Als er nieuwe verontreinigingen worden ontdekt, zal er zonodig opnieuw actie worden ondernomen, aangezien de patiëntveiligheid altijd op de eerste plaats staat meldt het ministerie.

Op dit moment is het bekend dat alleen van de fabrikanten Apotex Nederland B.V. en Accord Healthcare B.V losartan bevattende medicijnen worden teruggeroepen, waarvan er ook enkele in Suriname aanwezig zijn. Het gaat om Losartankalium Apotex 50 en 100 mg tabletten.

De terugroepactie komt naar aanleiding van het besluit van de fabrikanten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen(CBG) in Nederland en de Food and Drug Administration (FDA) in de USA.