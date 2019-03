Boek ‘Onder de Paramariboom’ van Johan Fretz wordt verfilmd

AMSTERDAM, 22 mrt – De filmrechten van de succesvolle roman ‘Onder de Paramariboom’ van Johan Fretz – winnaar van de Boekhandelsprijs 2019 – zijn verkocht aan filmproducent KeyFilm, de makers van o.a. Soof en Ventoux. De verteller van ‘Onder de Paramariboom’, Johannes Fretz, is van gemengd bloed, maar vooral anderen lijken zich druk te maken over zijn afkomst. Daar komt verandering in als hij wordt uitgenodigd om op te treden in Paramaribo, Suriname in het kader van de verkiezingen. Samen met zijn moeder vliegt hij naar haar geboortegrond voor een reis om nooit meer te vergeten.

Johan Fretz, die zelf het scenario voor de film zal schrijven, is zeer verheugd over de deal: ‘Al sinds de Suriname reis die tot de roman leidde, zag ik ook een warmbloedige roadmovie voor me, die je meeneemt naar Paramaribo. Ik ben dan ook ontzettend blij dat uitgerekend KeyFilm het boek nu echt wil gaan verfilmen en zie er naar uit om dit verhaal samen met hen te vertalen naar het grote, witte doek.’

Ook Hanneke Niens, producent van KeyFilm, ziet uit naar de samenwerking: ‘We zullen zorgen dat de toonzetting van het boek recht wordt aangedaan, en net als in de roman, het persoonlijke universeel wordt. Onder de Paramariboom wordt een zowel hartverwarmende als scherpzinnige film, waarin thema’s als identiteit, racisme en acceptatie een belangrijke rol zullen spelen, maar waarin het hart van de vertelling toch vooral de vaak complexe maar ook intens liefdevolle relatie tussen een moeder en zoon zal zijn.’